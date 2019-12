Diego Alonso è il primo allenatore della storia dell'Inter Miami di David Beckham. L'allenatore uruguaiano, unico nella storia ad aver vinto la Concacaf Champions League con due squadre diverse, ha firmato per la prossima stagione di MLS, la prima della storia del club. Il tecnico in passato si è distinto anche per la valorizzazione di alcuni giovani talenti, come per esempio Lozano, attualmente attaccante del Napoli.

Welcome, @AlonsoDT!

The Uruguayan becomes first ever coach of #InterMiamiCF, and is the only coach to win the Concacaf Champions League with two different teams.

🗞️https://t.co/Y9o7YyfZb5 pic.twitter.com/kVp0vAIUOS

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 30, 2019