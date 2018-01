UFFICIALE: Donovan cambia idea e torna in campo. Va in Messico

Lo scorso 24 marzo 2017 scrivevamo del ritiro di Landon Donovan: "Questa volta definitivamente". Già perché l'attaccante statunitense aveva già appeso gli scarpini al chiodo nel 2014, salvo poi cambiare idea e tornare ai Los Angeles Galaxy. "Ho chiuso, non giocherò più" dichiarò 10 mesi fa. Come non detto: a quasi 36 anni Donovan cambia di nuovo idea e torna in campo. Lo fa in Messico, al Leon: "Una squadra storica e vincente. Non credo nei muri, voglio andare in Messico, vestirmi di verde e vincere trofei con il Leon" ha dichiarato Donovan su Twitter.