UFFICIALE: Egitto, El Hadary dice addio alla Nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo essere diventato il portiere più anziano a disputare un Mondiale, 159 presenze e quattro Coppa d'Africa vinte, Essam El Hadary ha dato il suo addio alla Nazionale egiziana. Lo ha comunicato attraverso il proprio profilo Facebook lo stesso portiere classe '73: “Dopo 22 anni, quattro mesi e 12 giorni questo è il momento migliore per appendere i guantoni al chiodo. Sono molto orgoglioso di avere giocato in 159 partite internazionali con la maglia dell'Egitto". El Hadary non smetterà però di giocare continuando a difendere i pali dell'Al Ismaili, club di massima divisione egiziana.