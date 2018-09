UFFICIALE: Egitto, l'ex Real Madrid Salgado aiutante del ct Aguirre

Michel Salgado entra nello staff tecnico di Javier Aguirre. L'ex calciatore del Real Madrid e della Nazionale spagnola aiuterà il nuovo ct dell'Egitto. Questo l'annuncio ufficiale:

An honour to be part of the coaching staff for https://t.co/H2RVKxO8f0 first job and so many things to learn but I'll put all my heart to do my best.

Un honor formar parte del cuerpo técnico de https://t.co/H2RVKxO8f0… https://t.co/0Hq1AYdVH3

— Michel Salgado (@TheRealSalgado) 3 settembre 2018