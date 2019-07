UFFICIALE: Eterno Nakamura. A 41 anni firma per il Yokohama FC

© foto di Stewart Kendall/Sportsphoto

Shunsuke Nakamura non molla. A 41 anni il trequartista prosegue la sua carriera di calciatore e firma un contratto con lo Yokohama FC, squadra di J2 League, seconda divisione giapponese. Ritornato in patria nel 2010, nelle ultime due stagioni ha militato nello Jubilo Iwata. Vecchia conoscenza del calcio italiano, Nakamura ha militato nella Reggina tra il 2002 e il 2005, segnando 12 reti in 87 partite.