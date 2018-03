UFFICIALE: Freddy Adu riparte da Las Vegas. Tesserato per il Lights FC

© foto di Alberto Fornasari

Dopo oltre un anno di sto l'ex talento statunitense Freddy Adu, il più giovane a vestire la maglia della Nazionale a stelle e strisce ed ex di Benfica e Monaco, ha trovato una squadra con cui tornare in campo e giocare. Si tratta del Las Vegas Lights FC, squadra fondata appena un anno fa e che milita in United Soccer League.