UFFICIALE: Guangzhou R&F, Stojkovic sollevato dall’incarico

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo cinque stagioni termina l’avventura di Dragan Stojkovic alla guida del Guangzhou R&F. Il club cinese ha infatti comunicato il divorzio dal tecnico serbo, che era arrivato nel 2015 dopo l’esperienza in Giappone con il Nagoya Grampus, ringraziandolo per quanto fatto in questi anni per la crescita del club.