La federcalcio della Guinea ha nominato il suo nuovo commissario tecnico, e non si tratta di Claudio Ranieri. L'ex allenatore di Roma e Leicester, tra le altre, era stato accostato alla panchina della nazionale africana, ma non è lui l'uomo designato. La scelta alla fine è ricaduta invece su Didier Six, ex selezionatore del Togo.