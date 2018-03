UFFICIALE: Hebei Fortune, M'Bia lascia il club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stephan M'Bia non è più un giocatore dell'Hebei Fortune. A darne l'annuncio è stato lo stesso centrocampista tramite un post sul proprio profilo Instagram: "Dopo due stagioni all'Hebei Fortune, abbiamo deciso di comune accordo di mettere fine alla nostra collaborazione. Ci tengo a ringraziare il club per questa fantastica esperienza. Ringrazio allo stesso modo i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla squadra di ottenere i migliori risultati possibili nel corso della stagione".