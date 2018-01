UFFICIALE: Jo torna in Oriente. Il goleador al Nagoya Grampus

© foto di Image Sport

Ritorno in Estremo Oriente per João Alves de Assis Silva, meglio noto semplicemente come Jô. Il centravanti brasiliano, capocannoniere dell'ultimo Brasileirão, ha infatti lasciato il Corinthians per trasferirsi ai giapponesi del Nagoya Grampus. In passato, Jô ha vestito la maglia dei cinesi del Jiangsu Suning.