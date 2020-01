© foto di Image Sport

Nuova vita calcistica, nonostante gli anni siano 36 in procinto di diventare 37 ad ottobre, per il fantasista cileno Jorge Valdivia, noto a molti appassionati con il soprannome di Mago. Dopo essere tornato due anni e mezzo or sono nel suo Cile, al Colo Colo, l'iper-tecnico trequartista si appresta a vivere un nuovo capitolo nella sua lunga carriera, approdando nel campionato messicano. Di qualche ora fa infatti la notizia della sua firma sul contratto che lo legherà al Monarcas Morelia.