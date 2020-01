© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leandro Damiao continuerà la propria avventura in Giappone con il Kawasaki Frontale. Il classe ‘89, era arrivato nel club nipponico lo scorso febbraio chiudendo la sua prima stagione con 14 gol e sette assist in 38 presenze, numeri che hanno convinto il Kawasaki a rinnovare il contratto per un’altra stagione al brasiliano. “Penso che il secondo anno in Giappone sarà migliore del primo. - ha spiegato Damiao dopo la firma – Sono molto ambizioso e lavorerò duramente con i compagni per vincere tanti titoli”.