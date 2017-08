UFFICIALE: Kerala Blasters, arriva il centravanti Berbatov

Il Kerala Blasters, club che milita nella massima serie indiana, ha annunciato sul proprio profilo twitter l'arrivo del centravanti classe '81 Dimitar Berbatov fermo dall'estate scorsa quando terminò la sua esperienza al PAOK Salonicco.

Golden touch,turns like a dream & a deadly finish.The Bulgarian Hitman is set to take ISL by storm. #DimitarIsYellow #KBFC #NammudeSwantham pic.twitter.com/wDfEESecR7

