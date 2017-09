UFFICIALE: l'ex Parma Ninis va in Israele

© foto di Federico De Luca

Sotiris Ninis, ex giocatore del Parma dal 2012 al 2014, ha firmato un contratto di una stagione con il Maccabi Petah Tikva. Il trequartista approda in Israele a titolo gratuito, dopo le esperienze non proprio esaltanti in Belgio con le maglie di Mechelen e Charleroi.