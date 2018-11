UFFICIALE: L'ex Valencia Niguez saluta la Spagna e vola in Malesia

© foto di J.M.Colomo

Aarón Ñíguez (29) lascia la Spagna e vola in Malesia. L'ex Valencia, che in carriera ha vestito la maglia della roja Under 21 per quattro volte, ha rescisso il contratto che lo legava all'Oviedo per firmare con il Johor Darul Ta'zim FC. Nella stagione 2008-09, inoltre, il centrocampista ha giocato in Scozia con la maglia del Glasgow Rangers.