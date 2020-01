Il Los Angeles Galaxy ha annunciato sul proprio sito l’arrivo del difensore classe ‘89 Emiliano Insua. L’argentino arriva dallo Stoccarda e chiude così la sua lunga esperienza europea iniziata nel 2007 quando fu acquistato dal Liverpool e che lo ha visto indossare le maglie di Galatasaray, Sporting Lisbona, Atletico Madrid e Rayo Vallecano.

Our first signing of the new year…@EmilianoInsua is 💙🤍&💛

— LA Galaxy (@LAGalaxy) January 2, 2020