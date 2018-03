UFFICIALE: Los Angeles Galaxy, l'eccentrico annuncio di Ibrahimovic

© foto di imago sportfotodienst

"Caro Los Angeles Galaxy, prego". Questo è il messaggio firmato Zlatan Ibrahimovic apparso oggi a tutta pagina sul Los Angeles Times che conferma ufficialmente l'acquisto da parte del club statunitense dell'attaccante svedese. Come di consueto, i modi di Ibra si distinguono per eccentricità ed egocentrismo, e anche in questa occasione ha dato il meglio di sé rispondendo a un ideale: "Grazie" esternato dal club californiano.