UFFICIALE: Mali, si è dimesso il ct della Nazionale Alain Giresse

Alain Giresse non è più il ct del Mali. A rivelarlo è stato Boubacar Baba Diarra, presidente della Federazione del suddetto Paese dell'Africa occidentale: "Giresse ha presentato le sue dimissioni mercoledì. Ci ha detto di non essere più in grado di gestire psicologicamente questo incarico". Il ct francese era tornato sulla panchina del Mali nel 2015, dopo una prima esperienza tra il 2010 e il 2012.