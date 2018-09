UFFICIALE: Maradona nuovo tecnico del Dorados in Messico

FIORENTINA, BIRAGHI NON SI MUOVE FINO A GIUGNO. NAPOLI PRONTO AD UN TRIS DI RINNOVI, MENTRE LA ROMA PENSA AI GIOVANI: DE JONG E LAINEZ. IL MILAN PUNTA MELEGONI, MENTRE IL TORINO E' PRONTO A BLINDARE IAGO FALQUE Mario Giuffredi, agente del difensore della Fiorentina e della Nazionale...

Al-Nasr, dal Fenerbahce arriva Giuliano per 11 milioni

Torres ritrova Iniesta in Giappone: "Cominciammo insieme a 15 anni"

Sydney FC, colpo in attacco: preso Siem de Jong dall'Ajax

New York City, Villa: "Addio? Pronto a restare se parleremo di rinnovo"

Al-Hilal, colpo in attacco con Gomis

Iniesta: "In Giappone mi trovo benissimo. Vedo un Barça forte"

Son e la Corea del Sud in finale dei Giochi Asiatici: 90' per evitare la leva

Bolt in campo: "La velocità è il mio problema"

Tim Cahill riparte dall'India: ha firmato per il Jamshedpur

Ghana, problema fisico per Asamoah. Il ct: "Lo preservo per il Kenya"

Ibrahimovic, il Pyramids vuole portarlo in Egitto. Con l'aiuto di Dida

Maradona nuovo tecnico del Dorados in Messico

MLS, New England espugna New York

Diego Armando Maradona torna su una panchina professionistica come allenatore. Dopo aver lasciato il suo posto di presidente della Dynamo Brest in Bielorussia, il Pibe de Oro va a sostituire Paco Ramirez sulla panchina dei messicani dei Dorados de Sinaloa. A renderlo noto è l'account ufficiale Twitter della formazione nordamericana:

