L'attaccante scozzese Ross McCormack (31 anni), legato fino ad oggi all'Aston Villa con un contratto fino al 2020, lascia ufficialmente il club inglese per trasferirsi in prestito al Melbourne City.



Get to know Ross McCormack as the prolific striker joins the Club ahead of the new season. #WelcomeRoss

📰 https://t.co/0XlMXlqAKL pic.twitter.com/ei9pdKf4Bg

— Melbourne City FC (@MelbourneCity) 29 settembre 2017