UFFICIALE: Messico, Osorio non è più il ct

Juan Carlos Osorio lascia ufficialmente la panchina della nazionale messicana. La federazione centro-americana, attraverso il proprio sito, ha ufficializzato che l'ormai ex ct ha deciso di salutare dopo quasi tre anni di lavoro. Osorio ha deciso di non rinnovare il contratto, in scadenza con il Mondiale in Russia.