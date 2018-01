UFFICIALE: MLS, franchigia di Beckham ammessa dal 2020

La MLS ha annunciato in giornata un'espandsione a partire dal 2020: a sorridere è David Beckham, proprietario della nuova franchigia con sede a Miami. "La nostra missione are di dare a Miami una squadra di MLS e siamo enormemente soddisfatti, grati ed emozionati" ha dichiarato lo Spice Boy che diventa il primo ex giocatore di MLS ad essere proprietario di un club nella Lega nordamericana. Non sono ancora stati resi noti nome della squadra, logo e staff.