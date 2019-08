Remi Garde, allenatore del Montreal Impact, è stato esonerato. Il comunicato è arrivato dai canali ufficiali del club, c'è già il nome del nuovo allenatore: Wilmer Cabrera, ex allenatore della Houston Dynamo, prenderà il posto del tecnico francese. Ecco il comunicato ufficiale della società:

L'Impact annonce que Rémi Garde a été démis de ses fonctions. Wilmer Cabrera est nommé entraîneur-chef.

Impact announces that Rémi Garde was relieved of his duties. Wilmer Cabrera is named Impact head coach.

— Impact de Montréal (@impactmontreal) August 21, 2019