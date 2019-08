Pronta un'avventura negli Stati Uniti per Josh Sims, giovane centrocampista classe '97 di proprietà del Southampton. La società inglese ha infatti fatto sapere di aver ceduto in prestito le sue prestazioni sportive ai New York Red Bulls, compagine di MLS nella quale giocherà in prestito fino al termine dell'anno solare.

Winger @simsjosh12 has agreed to join @NewYorkRedBulls on loan after signing a one-year contract extension with #SaintsFC: https://t.co/rNTjJdJ3nv — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 7, 2019