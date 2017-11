UFFICIALE: Nuova Zelanda, si dimette il ct Hudson

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' terminata con la sconfitta nello spareggio Mondiale contro il Perù l'esperienza di Anthony Hudson come ct della Nuova Zelanda. Il selezionatore statunitense aveva firmato un contratto triennale nel 2014, con l'obiettivo di arrivare in Russia per la Coppa del Mondo. Martin, classe '81, dopo la sconfitta con i peruviani ha deciso di lasciare l'ncarico e nel suo futuro potrebbe esserci una panchina in MLS.