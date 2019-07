UFFICIALE: Shenzhen FC, Donadoni è il nuovo allenatore

Roberto Donadoni riparte dalla Cina! Lo Shenzhen FC ha annunciato nelle scorse ore l'arrivo del tecnico italiano sulla panchina del club cinese. L'allenatore prende il posto dello spagnolo Juan Caro.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT

Shenzhen FC has decided to hire Roberto Donadoni as our new head coach. WELCOME TO #Shenzhen !#CSL @Roberto Donadoni pic.twitter.com/tkM7g0j4s2

