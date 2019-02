Doppio colpo dal Saint-Etienne per i cinesi dello Shenzhen FC, club che nelle scorse ore ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista norvegese Ole Selnaes e dell'esterno senegalese Cheikc M'Bengue.

OFFICIAL: CSL newly Shenzhen FC have completed the signing of two players from Ligue 1 side AS Saint-Étienne, Norwegian midfielder Ole Kristian Selnæs (24) and Senegalese defender Cheikh M'Bengue (30). pic.twitter.com/L3fZYYeBRg

— TransferMarkt China (@asaikana) February 9, 2019