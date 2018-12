UFFICIALE: Stade Gabésien, Fabbro nuovo tecnico del club tunisino

Fonte: Alessandro Carducci

Enrico Fabbro è il nuovo del tecnico dello Stade Gabésien, club della Ligue 1 tunisina, il massimo campionato nel Paese: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto – fa sapere la Futbol Management, guidata dai suoi fondatori Riccardo Fabbro e Marco Minotti -. La scelta del club è stata quella di credere nel progetto di Enrico Fabbro, oggi tecnico in forza alla FIGC, con l’obiettivo di concludere la stagione tra le prime 4 per partecipare alle coppe africane nella prossima stagione. Ora ci concentreremo nella finestra invernale di mercato per incrementare le potenzialità di una rosa oggi già consolidata”. Per il 59enne tecnico italiano non sarà la prima esperienza in Nord Africa. Ha infatti già guidato l’MCAlger, vincendo la Coppa e Supercoppa d’Algeria nel 2007 e la JS Kabylie, sempre in Algeria. Lo Stade Gabésien occupa al momento l’ottava posizione in classifica con 11 punti ottenuti in altrettante giornate di campionato.