UFFICIALE: Stati Uniti, Berhalter è il nuovo commissario tecnico

Gregg Berhalter è il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti. Ex tecnico dei Columbus Crew, dal 2013 al 2018, è stato ufficializzato dalla Federazione statunitense. Berhalter è un ex giocatore della Nazionale, 44 presenze e due Mondiali, primo americano ad allenare in Europa (l'Hammarby in Svezia, ndr).