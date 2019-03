UFFICIALE: Tim Cahill lascia il calcio. Uomo dei record in Australia

© foto di Image Sport

Tim Cahill ha annunciato l'addio al calcio giocato al termine della sua esperienza in India, al Jamshedpur. Il suo contratto scade alla fine di questo mese. 39 anni, l'australiano ha legato il suo nome prevalentemente all'Everton, dove vi ha giocato dal 2004 al 2012. Ha giocato anche negli Stati Uniti, in Cina, nella sua Australia e, appunto, in India. Ha partecipato a quattro Mondiali ed è per distacco il miglior marcatore della sua selezione, con 50 reti in 108 partite (una presenza in meno di Mark Schwazer, detentore del record).