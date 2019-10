Da qualche ora a questa parte, il mondo del calcio ha fatto i conti con un ritiro di quelli importanti. Infatti ha detto basta con il calcio giocato il portiere statunitense Tim Howard, che all'età di 40 anni ha deciso di appendere i guantoni al chiodo, dopo una carriera che l'ha visto vestire le maglie di New Jersey Imperials, New York MetroStars, Manchester United ed Everton in Inghilterra, prima del ritorno nei suoi Stati Uniti (con la cui nazionale ha 121 apparizioni in prima squadra) per un triennio nei Colorado Rapids. Prima della decisione di ritirarsi, accompagnata da un commovente video pubblicato proprio dalla società di MLS tramite i suoi canali ufficiali di comunicazione.

Dear @TimHowardGK,

Thank you for letting us be a part of your journey.

Sincerely,

The Colorado Rapids and all of the soccer fans across the world that you've inspired.#Rapids96 | #ThankYouTim pic.twitter.com/SMb0mMXTh8

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) September 30, 2019