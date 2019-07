UFFICIALE: Toronto FC, prelevato dal Guingamp l'esterno Benezet

© foto di Federico De Luca

Nicolas Benezet lascia la Francia per la prima volta in carriera e si appresta a vivere un'esperienza nel campionato statunitense, anche se in realtà giocherà in Canada. Come annunciato dai rosso-neri francesi, appena retrocessi in Ligue 2, andrà al Toronto FC non appena avrà superato le visite mediche. Ecco la comunicazione ufficiale diffusa sui social.