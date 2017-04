UFFICIALE: Tunisia, Maaloul è il nuovo commissario tecnico

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Nabil Maâloul è il nuovo commissario tecnico della Tunisia, la cui Federazione ha annunciato oggi la scelta del selezionatore che prende il posto del polacco Henri Kasperczak. La conferenza di presentazione è prevista per il primo maggio. Per Maâloul, però, si tratta di un ritorno in quanto è già stato a lungo sulla panchina della Tunisia nel ruolo di vice, guidando la selezione per alcuni mesi nel 2013.