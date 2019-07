© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura in Giappone per il difensore classe ‘88 Joan Oumari che dopo la fine del suo rapporto con l’Al-Nasr, club di Dubai, si accasa al Vissel Kobe di Iniesta, Villa e Podolski. Il giocatore tedesco, di origine libanese, assistito nell’operazione dall’ex calciatore e ora procuratore Fabio Firmani, andrà così a rinforzare il reparto arretrato del club giapponese tornando in un campionato che lo aveva ammirato con la maglia del Sagan Tosu allora allenato da Ficcadenti. Ad annunciare il trasferimento è il club nipponico sui propri social.