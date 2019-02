Nuovo contratto per Steven Taylor col Wellington Phoenix. L'esperto difensore inglese, classe '86 ed ex bandiera del Newcastle, ha rinnovato col club australiano per la stagione 2019-2020. Questo l'annuncio ufficiale:

PLAYER NEWS | No show without Steven Taylor! 🙌🔥

The #Nix are delighted to confirm that defender, Steven Taylor, has signed a contract extension until the end of the @ALeague 2019/20 season.

Read more here 👉 https://t.co/qYmgPN8keT#StandUpWithYourNix #CreateHistory pic.twitter.com/v1UCIWNzp0

— Wellington Phoenix (@WgtnPhoenixFC) 18 febbraio 2019