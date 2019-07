UFFICIALE: Yaya Touré vola in Cina: ha firmato per il Qingdao Huanghai

Yaya Touré, dopo l'iniziale annuncio di ritiro, ci aveva ripensato e a maggio dichiarò che avrebbe voluto continuare a giocare. E da ieri ha esaudito il proprio desiderio. L'ex centrocampista del Manchester City è un nuovo calciatore dei cinesi del Qingdao Huanghai in Super League. Ecco la foto della sua presentazione:

OFFICIAL: CL1 club Qingdao Huanghai have announced the signing of Ivorian legend Yaya Touré. pic.twitter.com/pTWDKK6pGc

