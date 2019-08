Un gol per la pace, l'appello di Bedoya: "Stop alla violenza armata"

Un gol per la pace, esultanza con tanto di appello in diretta tv. È successo stanotte in MLS, nella partita giocata all'Audi Field di Washington tra DC United e Philadelphia Union. Dopo aver segnato il momentaneo 1-0, il centrocampista ospite Alejandro Bedoya ha approfittato del microfono sistemato a bordocampo per mandare un messaggio al congresso degli Stati Uniti. "Congresso, fate qualcosa. Stop alla violenza armata", è il chiaro riferimento del giocatore alle due sparatorie che nelle ultime ore hanno fatto piangere gli States e il mondo intero. La gara, per la cronaca, è finita 5-1 a favore del Philadelphia Union.

So Ale Bedoya grabbed a field-level mic after scoring his goal and shouted, live on national television:

"HEY CONGRESS, DO SOMETHING. END GUN VIOLENCE NOW."

My man. Need a lot more voices like his in pro sports. #DOOP #DCU pic.twitter.com/UrexCrVIx3

— Pablo Maurer (@MLSist) August 5, 2019