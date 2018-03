Uruguay-R. Ceca 2-0, decidono Suarez-Cavani. Tanta A in campo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella seconda sfida della China Cup, l'Uruguay di Tabarez ha battuto la Repubblica Ceca di Jarolim per 2-0 grazie ai gol di Suarez (rigore al 10') e Cavani (36'). In campo dall'inizio 6 giocatori del campionato italiano: Laxalt, Bentancur e Vecino nell'Uruguay, Barak e Schick per la Repubblica Ceca. Nella ripresa, invece, spazio anche ai due sampdoriani Torreira (al debutto) e Ramirez tra i sudamericani.

Questo il tabellino della sfida:

URUGUAY (3-5-2): Muslera; Varela, Godin, Gimenez; Laxalt, Nandez (60' Sanchez), Bentancur (78' Rodriguezz), Vecino (67' Torreira), De Arrascaeta (60' Ramirez); Cavani (78' Stuani), Suarez (78' Gomez).

A disp.: M. Silva, Campana, Coates, Pereira, G. Silva.

CT: Óscar Tabárez

REPUBBLICA CECA (5-3-2): Pavlenka; Kaderabek, Gebre Selassie, Suchy, Novak, Boril (39' Frydek); Darida, Soucek (76' Travnik), Barak; Schick, Krmencik (60' Kopic).

A disp.: Jugas, Luftner, Masopust, Koubek, Vaclik, Kalas, Tecl.

CT: Karel Jarolím