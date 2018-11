Uruguay, Tabarez dopo il ko: "Non è colpa dell'infortunio di Vecino"

Fonte: fcinternews.it

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Uruguay contro il Giappone, il ct Oscar Tabarez respinge il parallelo con la Celeste vista ai Mondiali di Russia e commenta l'infortunio di Matias Vecino, non sceso in campo contro i nipponici in vi precauzionale per un problema alla coscia destra: "Non si possono paragonare le partite di un Mondiale con delle amichevoli, sono completamente differenti. Vincere la partita di un Mondiale vale molto più di un'amichevole. Nonostante tutti i problemi, l'Uruguay ha chiuso al quinto posto in Russia, perciò non possiamo fare paragoni. Ma non possiamo neanche dare la colpa di una sconfitta all'infortunio di un giocatore (Vecino, ndr). Sono cose che succedono nel calcio. È stata una sorpresa per tutti, perché si è fatto male nel riscaldamento".