USA, l'ex Everton Moyes candidato per il ruolo di commissario tecnico

"Mi aspetta un'altra notte in bianco, c'è il debutto della mia Inter contro il Sassuolo... Sono ancora presidente della società e ho ancora il 31% delle azioni. Soprattutto resto un tifoso appassionato". Erick Thohir, intervistato da LaPresse, parla così a poche ore dall'esordio in...

Thohir: "Inter? Non ho mai illuso nessuno. Ora tocca a Suning"

Siviglia per il rilancio. Roma-Gonalons, addio senza troppi rimpianti

Torino-Roma, il mercato è in panchina

Napoli, Ancelotti: "Emozionante tornare in serie A con una vittoria"

Inter, in gran segreto il rinnovo di Icardi fino al 2023

Lazio, Strakosha: "Non siamo inferiori a nessuno"

Fiorentina, Eysseric via solo con la giusta offerta

Chievo, Sorrentino ci scherza su: "CR7 mi ha preso in pieno!"

Chievo, Stepinski: "Devo fare più gol nelle sfide per la salvezza"

Thohir: "Inter? Non ho mai illuso nessuno. Ora tocca a Suning"

Lazio, Correa: "Accoglienza super a Roma, voglio far divertire i tifosi"

Udinese, Lasagna suona la carica: "Tutti uniti per obiettivi importanti"

Gli Stati Uniti sono a caccia di un commissario tecnico per la propria nazionale. Secondo quanto rivela il Sunday Times , il candidato numero uno alla panchina sarebbe l’ex Everton David Moyes .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy