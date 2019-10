USA, sarà il Sacramento Republic la 29^ squadra della MLS

Sarà con tutta probabilità il Sacramento Republic FC la 29esima squadra della MLS, la massima lega calcistica nordamericana. Il club californiano infatti ha indetto una conferenza stampa per lunedì prossimo in cui con tutta probabilità annuncerà lo sbarco, dopo cinque anni di lavoro, nel massimo campionato. Il nuovo stadio, necessario per giocare in MLS, sorgerà al centro di Sacramento e costerà 252 milioni di dollari. Lo riferisce Mlssocceritalia.com.