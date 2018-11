Usain Bolt, show in amichevole coi Mariners: doppietta e colpo basso

Show in amichevole di Usain Bolt con la maglia del Central Coast Mariners Football Club (il campionato australiano). Nel match contro il Macarthur South West United, la leggenda dell'atletica ha contribuito in maniera significativa al poker rifilato agli avversari, realizzando una doppietta. Durante la gara Usain è stato protagonista anche di un divertente siparietto. Colpito nelle "parti basse", l'ex velocista si è rotolato a terra tra le risate del pubblico presente.



Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 ottobre 2018