Van Bronckhorst dice no agli USA. Allenerà il Guangzhou R&F

Il futuro di Giovanni van Bronckhorst , ex tecnico del Feyenoord, sarà in Cina. Lo riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf annunciando che l’ex centrocampista è volato nella giornata di oggi nel paese asiatico per firmare il contratto multimilionario che lo legherà al Guangzhou R&F, che nella giornata di oggi ha annunciato il divorzio con Stojkovic. L’olandese era finito nel mirino di diversi club fra cui il New York City FC, ma l’offerta degli statunitensi non è bastata a convincerlo a trasferirisi oltreoceano.