Vissel Kobe, tifosi in delirio per Iniesta: "Non vedevo l'ora"

Centinaia di tifosi in Giappone sono accorsi per salutare l'arrivo di Andres Iniesta, neo acquisto del Vissel Kobe. Il 34enne centrocampista, chiusa la lunga esperienza con il Barcellona, si è unito ufficialmente al club nipponico a maggio. Circa 300 tifosi si sono presentati all'aeroporto di Kansai ad Osaka, nel Giappone occidentale, in occasione dell'arrivo dello spagnolo. "Non vedevo l'ora di arrivare. Voglio giocare il prima possibile ", ha detto Iniesta, secondo il portavoce del Vissel. "Domenica saro' pronto, spero di regalare qualche bella giocata ai tifosi", le parole riportate da Sport Mediaset.