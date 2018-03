Wydad Casablanca, contattato Christian Gourcuff per la panchina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Gourcuff è pronto a tornare in panchina. Il 62enne allenatore francese, padre dell'ex milanista Yoann Gourcuff, è stato contattato dai marocchini del Wydad Casablanca. A riferirlo è RMC Sport. Il manager ha allenato già in Africa: l'Algeria Under 23 nell'agosto 2014, poi la selezione maggiore dal settembre 2014 all'aprile 2016.