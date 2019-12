Yaya Touré pensa al ritiro: "Voglio aiutare la FIFA contro il razzismo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yaya Touré potrebbe ritirarsi dal calcio per dedicarsi alla lotta contro il razzismo. Il centrocampista del Qingdao Huanghai lo ha annunciato in un'intervista: "Ovviamente vorrei giocare per un altro anno, ma mi devo ritirare per aiutare la FIFA, queste sono cose che fanno male. So che, come la UEFA del resto, stanno facendo tanto. Ma poi si tratta di educazione. Io ci sono stato. Quando sei campo e senti certi cori ti fa molto male. Lo stesso succede quando la tua famiglia ti guarda alla TV, o magari viene allo stadio e vedere questa discriminazione".