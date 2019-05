© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si aprono nuovamente le porte del calcio internazionale per Walter Zenga. Il tecnico reduce dall'esperienza al Venezia, infatti, ha nel background numerosi successi in giro per il Mondo, ed in questo senso vanno sottolineati i contatti intessuti per il suo possibile approdo anche su versanti del globo distanti rispetto a quello italiano. In particolar modo dal Brasile stanno pervenendo numerose manifestazioni di interesse nei confronti dell'Uomo Ragno, per i quali l'entourage del tecnico è già al lavoro. Non mancano contatti con club della MLS americana e dagli Emirati Arabi che dovranno essere approfonditi dal manager brasiliano Frank Assuncao che sta proponendo queste soluzioni all'allenatore italiano. Per Walter Zenga, il giro del Mondo potrebbe prevedere presto una nuova fermata.