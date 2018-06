25 ore di viaggio per seguire il Senegal: la lunga attesa di due tifosi

© foto di Insidefoto/Image Sport

25 ore di viaggio per seguire il Senegal in Russia. Trasferta non proprio agevole per due tifosi della selezione di Dakar: è la storia di Billmahmuud e Moustapha, raccontata dal sito ufficiale della FIFA. Partiti da Dakar, i due tifosi hanno fatto scalo a Istanbul, aspettando sei ore, per poi arrivare a Mosca alle 3 di mattina, dove hanno atteso altre sette ore prima di viaggiare per Kiski, da dove hanno preso il treno per Kaluga, sede del ritiro della nazionale guidata da Aliou Cissé. Domani, alle 17 contro la Polonia, potranno finalmente vedere esordire i propri beniamini.