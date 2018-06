A Bola e gli altri: Portogallo e Spagna esaltano Cristiano Ronaldo

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ronaldo tre, Spagna tre". Il titolo del portale di A Bola sintetizza in modo efficace Portogallo-Spagna, e celebra Cristiano Ronaldo. Esaltato in patria anche dall'edizione online di O Jogo: "Un Ronaldo storico e un digiuno di dieci anni". Il Portogallo non vinceva da 10 anni (Euro 2008) la prima gara di un grande torneo internazionale. Toni enfatici anche sulle pagine online di Marca: "La Spagna è di ferro (gioco di parole con Hierro, ndr) ma Cristiano è di acero". E as, altro quotidiano di area madridista, chiarisce: "Cristiano vale per tre".