Amichevoli internazionali, Egitto-Colombia: a Bergamo finisce senza reti

Finisce a reti inviolate l'amichevole giocata a Bergamo fra Egitto e Colombia. Un tempo per Juan Cuadrado, poi sostituito da Izquierdo. Diverse le vecchie conoscenze della Serie A in campo: 90' per l'ex Fiorentina Hegazy, così come Carlos Sanchez, di ritorno in viola dopo il prestito all'Espanyol. Un tempo per l'ex Inter Murillo e poco meno di mezz'ora per Carlos Bacca.